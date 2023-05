Show de Tina Turner no Maracanã entrou para o livro dos recordes

Em 1988, a artista fez apresentação no estádio brasileiro para mais de 180 mil pessoas, com a a turnê Break Every Rule

ANTONIO BATALHA/ESTADÃO CONTEÚDO A cantora Tina Turner durante show no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 1988



A cantora americana Tina Turner morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos. A informação foi confirmada por meio de um comunicado publicado nas redes sociais da artista. Ela estava em sua casa, localizada em Küsnacht, na Suíça, mas a causa da morte não foi divulgada. “É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã”, dizia trecho do comunicado. A paixão de Turner pela música e o encanto dos fãs era tamanho que rendeu à cantora um recorde mundial. O Guiness Book Records registrou que a artista conquistou o recorde por um show realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Em 1988, em passagem pelo Brasil com a turnê Break Every Rule, a cantora se apresentou para mais de 180 mil pessoas, consagrando o recorde para a “maior participação paga em um show para um artista solo”. O número superou o registro anterior, de 1980, quando Frank Sinatra se apresentou no estádio para 170 mil pagantes.