Simaria vai voltar? Simone responde pergunta ao ser questionada por fã

Cantora também falou por que decidiu se afastar dos palcos após cumprir agenda de julho

Reprodução/Instagram/simoneesimaria Simone assumiu os compromisso da dupla após Simaria anunciar pausa na carreira



O retorno de Simone e Simaria juntas nos palcos ainda é uma incógnita. Na madrugada desta segunda-feira, 1, a primeira voz da dupla deu a entender que a irmã continuará afastada. Simone abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e um seguidor questionou: “Quando Simaria vai voltar a cantar com você?”. A artista então respondeu: “Ainda não sei”. Uma outra pessoa quis saber porque Simone também está afastada dos palcos e a irmã de Simaria explicou: “Eu cumpri toda a agenda de junho e julho. Peguei uma folga para descansar o juízo e aproveitar as férias do meu filho [Henry]”. Em junho deste ano, após as irmãs protagonizarem alguns atritos na frente dos fãs, Simaria anunciou uma pausa na carreira por “determinação médica”. “Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde”, disse a cantora na ocasião. Coube a Simone cumprir sozinha os compromissos profissionais da dupla. Desde então, as especulações de um possível fim de Simone e Simaria não pararam. Esses rumores aumentaram após Simaria deixar de seguir Simone e também o perfil oficial das coleguinhas no Instagram.