Nego Di vai parar no hospital: ‘Tudo dando errado’

O ex-BBB foi internado por causa de uma intoxicação alimentar; o comediante já está em casa e será medicado por duas semanas

Reprodução/Instagram/Negodi Nego Di foi eliminado do "BBB 21" no penúltimo paredão



Nego Di foi levado ao hospital na noite de quinta-feira, 26, por causa de uma intoxicação alimentar. O ex-BBB publicou alguns vídeos em um leito e brincou que o motivo teria sido a derrota do Internacional, equipe que concorria à final do Campeonato Brasileiro. “Esse time só me dá tristeza nessa vida, olha o estado que eu estou”, disse o humorista. Em seguida, ele ironizou que estava internado por conta de mau-olhado. “Tudo dando errado. Fizeram trabalho para mim? Fizeram feitiço?”, se questionou. O gaúcho foi eliminado do reality show com recorde de rejeição. A porcentagem, no entanto, foi ultrapassada pela cantora Karol Conká na semana seguinte.

Após internautas questionarem o real motivo da internação, o ex-BBB contou, nesta sexta-feira, 26, que havia tido uma intoxicação alimentar forte. “Eu comi um lanche ontem, de fast food, porque aqui [Porto Alegre] está tudo fechado. Passei mal, tive uma intoxicação alimentar”, afirmou. Segundo o comediante, ele nunca havia sentido uma dor tão forte no estômago. O artista já está em casa e será medicado por duas semanas.