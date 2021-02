Pela terceira vez consecutiva, Caio vence a Prova do Anjo do ‘BBB 21’

Em uma prova de sorte e pontos corridos, o brother, que está lesionado, obteve a maior soma

Reprodução/Rede Globo Caio venceu a Prova de Anjo desta semana



Caio venceu a Prova do Anjo do “BBB 21” realizada na tarde desta sexta-feira, 26. Como de costume, houve um sorteio para definir quem participaria da disputa e, desta vez, oito brothers lutaram pelo colar do anjo, sendo eles: Fiuk, Caio, Lumena, Sarah, Gilberto, Carla Diaz, Juliette e Rodolfo. A prova foi patrocinada pela C&A. Na dinâmica, os participantes jogavam dois dados, que, em cada face, sugeria uma ocasião. Os brothers, então, tinham que ir até araras com roupa para escolherem um look para cada evento. Ao chegar ao provador, o participante abria a etiqueta, que continha uma pontuação. Ao longo de cinco rodadas, cada participante somava pontos. O confinado com maior pontuação, ganhava a prova. Antes da última rodada, cinco brothers foram eliminados por não poderem mais ganhar matematicamente.

Restaram Fiuk, Caio e Lumena. Fiuk foi o primeiro eliminado dos três. Lumena conquistou a pontuação suficiente para disputar com Caio. O fazendeiro, no entanto, tirou 10 pontos a mais do que a psicóloga e levou a melhor. O anjo desta semana, diferente dos outros, é auto-imune. Está a terceira vez consecutiva que o goiano ganha a atividade. Na semana anterior, em uma prova de inteligência, ele venceu Projota. Na outra prova, em um circuito de habilidade e velocidade, o fazendeiro foi o confinado a realizar a dinâmica mais rapidamente. O Caio escolheu os monstros da semana: Pocah e Projota. Os escolhidos usarão uma roupa de frango e uma de brócolis, respectivamente.