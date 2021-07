The Town: criador do Rock in Rio anuncia novo festival de música em São Paulo

Evento já está marcado para setembro de 2023 e o investimento estimado é de R$ 240 milhões

Divulgação/The Town/16.07.2021 Roberto Medina disse que The Town será um festival de proporção internacional



Um novo festival de música está chegando a São Paulo e promete, além de entreter, movimentar a economia da cidade. Batizado de The Town, o evento está marcado para acontecer em setembro de 2023 no autódromo de Interlagos, que já foi palco do Lollapalooza, e é uma iniciativa do empresário Roberto Medina, criador do Rock in Rio. O investimento estimado na primeira edição do festival é de R$ 240 milhões e, devido a sua dimensão, o evento de música prevê um impacto de R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos durante sua realização e também promete gerar 20 mil empregos. Mesmo ainda não tendo a popularidade do Rock in Rio, já é esperado um público de 105 mil pessoas por dia de festival.

As atrações e os dias que o festival deve acontecer ainda não foram divulgados, mas já foi adiantado que o The Town está sendo pensado para ser um evento de proporção internacional e o projeto tem como inspiração a história e a arquitetura de São Paulo. “Eu vivo o Brasil intensamente. E, assim como o Rock in Rio, The Town nasce dessa paixão pela nossa terra, da amplificação do olhar para novas oportunidades e do desejo que a pandemia me trouxe nestes meses de enclausuramento de trazer algo inédito. Será surpreendente. Toda a concepção foi pensada a partir de uma São Paulo inspiradora e cosmopolita, além de pronta para sediar um evento desta magnitude”, afirmou Roberto.

Para não ter divisão de público, os festivais sempre vão acontecer em anos diferentes. Como o Rock in Rio ocorre nos anos pares, o The Town passa a ocupar os anos ímpares. “Temos o Rock in Rio confirmado para o ano que vem (setembro de 2022), que será impactante, com inúmeras novidades e, acima de tudo, pronto para viver este retorno tão aguardado por todos. Já o The Town será mais uma referência do entretenimento de qualidade no Brasil, com entregas também de alto nível para o público e para as marcas. O evento chega para confirmar esta esperança contínua de dias melhores, de celebração e paz. Em setembro de 2023 São Paulo vai ganhar uma nova forma de viver entretenimento”, concluiu o empresário.