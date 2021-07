Rafael Cardoso chora ao falar da sogra, a repórter Sônia Bridi: ‘Fez o papel de mãe’

Ator, que passou recentemente por uma cirurgia cardíaca, contou como a jornalista o ajudou nesse período

Reprodução/Instagram/raf.aelcardoso9/soniabridi/16.07.2021 Rafael Cardoso falou que a sogra, Sônia Bridi, é como uma mãe para ele



O ator Rafael Cardoso ficou emocionado ao falar sobre sua relação com a sogra, a repórter especial do “Fantástico” Sônia Bridi. O artista, que atualmente está no ar em três novelas da Globo — “A Vida da Gente”, “Salve-se Quem Puder” e “Império” —, é casado com Mariana Bridi, filha da jornalista, há oito anos e, juntos, possuem dois filhos Aurora, de 6 anos, e Valetin, de 3 anos. O galã global passou por uma cirurgia cardíaca em junho deste ano, pois precisou implantar um desfibrilador cardíaco. Durante sua participação no “Mais Você” desta sexta-feira, 16, Rafael chorou ao ouvir o depoimento da sogra sobre como foi esse difícil período. “Vou confessar que levei um susto. Passei algumas noites sem dormir preocupada desde que o Rafa recebeu o diagnóstico. Eu estava com ele [no dia]. A ideia de que ele podia morrer a qualquer hora… uma morte súbita é uma coisa muito grave e acontece com mais frequência do que a gente imagina. Ele está bem, já voltou a treinar, já está ficando forte e, agora, é só levar uma vida boa, saudável e normal para continuar cuidando dos meus netos, que são a coisa mais linda do mundo”, declarou a jornalista.

Rafael precisou operar após descobrir que sofre de miocardiopatia hipertrófica congênita, uma doença cardíaca de origem genética que desencadeou uma fibrose no músculo cardíaco, que podia levar o ator a ter uma morte súbita. Após ouvir o relato de Sônia, o ator falou que ela é mais do que uma sogra para ele. “Ela foi responsável por eu ir atrás de cuidado, foi ela que ficou no meu pé. A gente fica na negação, normalmente, quando tem alguma coisa. Ela fez o papel de mãe, porque eu perdi a minha mãe quando tinha 11 anos de idade. Ela ficou do meu lado, puxou minha orelha, ela me levou para fazer o exame”, contou emocionado. O artista aproveitou a oportunidade para agradecer tudo o que a repórter já fez por ele e por sua família. “Obrigado, Sônia, pela mãe e sogra que você é. Muito amor”, finalizou.