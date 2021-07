Globo explica afastamento de Renata Vasconcellos do ‘Jornal Nacional’

Emissora negou que a apresentadora precisou se ausentar por estar com suspeita de Covid-19

Reprodução/Globo/16.07.2021 Renata Vasconcellos não apresentou o 'Jornal Nacional' para se recuperar de um resfriado



A apresentadora Renata Vasconcellos está afastada do “Jornal Nacional” desde a última segunda-feira,12, e começaram a circular rumores de que a jornalista estaria com suspeita de Covid-19. Procurada pela Jovem Pan, a equipe de comunicação da Globo negou que a âncora do principal jornal da emissora esteja com a doença. “Renata Vasconcellos estava se recuperando de um resfriado. Ela seguiu todos os protocolos de segurança e a previsão é que já retorne nos próximos dias”, informou a emissora em nota. Com o afastamento da apresentadora, a jornalista Ana Luiza Guimarães foi escalada para apresentar o telejornal com William Bonner. No dia 21 de junho, Renata, de 49 anos, divulgou nas redes sociais que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 junto com sua irmã gêmea, Lanza Mazza. A apresentadora do “Jornal Nacional” postou tirou uma foto junto com as profissionais de saúde e segurando uma plaquinha que dizia: “Viva o SUS! Uma dose de respeito”. Na legenda da publicação, feita no Instagram, a jornalista escreveu: “Emoção… boa semana a todos!”. Vários jornalistas da emissora comentaram na publicação, incluindo William Bonner, que celebrou o fato da parceira de bancada estar vacinada.