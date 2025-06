Tirullipa é condenado a indenizar influenciadora por tirar seu biquíni durante Farofa da Gkay

Na ocasião, Tirullipa pediu desculpas publicamente, mas posteriormente minimizou a gravidade do ocorrido

Tirullipa, o comediante brasileiro, foi condenado a indenizar a influenciadora Vitória Lopes em R$ 20 mil por danos morais. A decisão judicial se refere a um incidente ocorrido durante a Farofa da Gkay em 2022, onde o humorista desamarrou o biquíni de várias influenciadoras, incluindo Vitória. Como resultado de suas ações, ele foi expulso do evento. Na ocasião, Tirullipa pediu desculpas publicamente, mas posteriormente minimizou a gravidade do ocorrido. Vitória Lopes, por sua vez, decidiu processá-lo, alegando que suas atitudes causaram danos tanto em sua vida profissional quanto emocional. Inicialmente, ela solicitou uma indenização de R$ 300 mil. A juíza Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo analisou o caso e considerou que Tirullipa agiu de maneira imprudente, o que resultou em uma situação constrangedora para a influenciadora. A decisão judicial reconheceu a responsabilidade do comediante, embora a indenização tenha sido fixada em um valor inferior ao solicitado por Lopes.

Publicada por Sarah Paula

