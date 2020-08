Tom Morello, do Rage Against The Machine, vai lançar autobiografia

A autobiografia do guitarrista será lançada nos Estados Unidos e na Europa em outubro

Reprodução/Instagram Tom Morello vai lançar a autobiografia 'Whatever It Takes'



O guitarrista Tom Morello, do Rage Against The Machine, anunciou que finalizou uma autobiografia. O livro “Whatever It Takes” sai em outubro nos Estados Unidos e na Europa. Com 56 anos de idade, Morello é um dos músicos mais prestigiados no rock nas últimas décadas. Ele completou 40 anos de carreira em 2019 e além do trabalho no RATM, também foi integrante do Audioslave, com Chris Cornell. “Eu sou abençoado e amaldiçoado por ser guitarrista”, disse o artista em comunicado enviado à imprensa sobre o novo livro. “Eu não escolhi, fui escolhido. O desafio foi encontrar uma maneira de colocar minhas convicções na minha música de uma maneira que fizesse sentido”, continuou o guitarrista, que também é conhecido pelos posicionamentos políticos e por não os esconder na música.

Ainda no comunicado, Tom Morello diz que o livro terá fotos raras e vai mostrar a “missão” dele na música. “Tem alguns indícios da natureza dessa missão nos riffs de guitarra, nos solos malucos, nas letras e na solidariedade de amigos e companheiros no palco”, continuou. Para os fãs mais devotos, ele vai lançar uma edição especial do livro. Por 265 libras (cerca de R$ 1,8 mil), os fãs vão poder comprar o livro com um autógrafo do músico, um vinil com a música “Whatever It Takes” e mais itens. Mas esse pacote terá apenas 2 mil unidades. O livro ainda não tem previsão para chegar traduzido ao Brasil. Assista abaixo a um vídeo do anúncio do livro “Whatever It Takes”, em inglês: