Velório de Elza Soares será realizado nesta sexta no Teatro Municipal do Rio

Cerimônia começará restrita a amigos e familiares, mas público poderá se despedir da cantora a partir do meio-dia; na sequência, corpo será encaminhado a um cemitério na zona oeste

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Projeção em homenagem a Elza Soares na Avenida Consolação, em São Paulo



A cantora Elza Soares, morta aos 90 anos nesta quinta-feira, 20, será velada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, região central da cidade, na manhã desta sexta-feira, 21. A solenidade será restrita no começo, apenas com a presença de amigos e familiares (o horário inicial ainda não está confirmado). A partir das 12h, o público terá acesso ao local para se despedir de uma das maiores artistas do país. Após o velório, o corpo seguirá para o Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Sulacap, zona oeste do Rio. Reconhecida pela BBC como a “Voz do Milênio”, Elza brilhou no samba, na bossa nova e na MPB em mais de 70 anos de carreira. Ela lançou mais de 40 discos, se arriscou por diversas vertentes da música, foi parceira das maiores estrelas da história popular brasileira e ganhou reconhecimento dentro e fora do Brasil. O seu último registro foi lançado em dezembro do ano passado, uma gravação de um show ao lado de João de Aquino, feito em 1997.