VMA 2020 anuncia ‘mudanças de última hora’ nas apresentações

Prêmio acontece no próximo dia 30 de agosto e não terá mais participações de J Balvin e Roddy Ricch

O VMAs 2020 será apresentado em 30 de agosto



O tradicional prêmio da MTV americana, ‘Video Music Awards’ – VMAs, anunciou duas ausências na transmissão do próximo dia 30 de agosto. O evento não terá mais apresentações de J Balvin e Roddy Ricch, ambos indicados a vários prêmios cada. Balvin foi indicado por colaborações com vários artistas, incluindo Anuel, Maluma e Black Eyed Peas. Já Ricch concorre nas categorias de Melhor Novo Artista, Melhor Hip-Hop e Canção do Ano por ‘The Box’.

Ao site Variety, uma fonte da MTV disse que essa edição conta com muitos obstáculos e que é normal cancelamentos em cima da hora. “Como em todos os programas de premiação, sempre há mudanças de última hora. Dito isso, este ano tem mais obstáculos logísticos do que a maioria, e a saúde e segurança de nossos funcionários e parceiros é de extrema importância”.

No último dia 14 de agosto, J Balvin revelou que testou positivo para a Covid-19 e estava em recuperação em casa. A ausência de Roddy Ricch não foi explicada. O VMA 2020 estava programado para acontecer no Barclays Center, na cidade de Nova York, mas devido à pandemia será realizado em “vários locais ao ar livre” pela cidade. Artistas como Lady Gaga, Miley Cyrus, Ariana Grande, The Weeknd, BTS e Doja Cat estão entre os que se apresentarão.