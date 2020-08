Snyder Cut de ‘Liga da Justiça’ ganha primeiro teaser oficial; assista

Versão de Zack Snyder será lançada no HBO Max em 2021 e terá 4 partes de uma hora cada

Reprodução Liga da Justiça, na versão de Zack Snyder, será lançada em 2021



Durante a convenção virtual do estúdio DC, o ‘DC FanDome’, que aconteceu neste sábado (22), o diretor Zack Snyder revelou o primeiro teaser oficial de sua versão para ‘Liga da Justiça‘. Chamado de Snyder Cut, a nova versão será lançada na HBO Max em 2021 e terá quatro partes de uma hora cada. O serviço de streaming também disponibilizará a opção de assistir tudo como um filme ininterrupto de quatro horas.

Ainda durante seu discurso na convenção, Zack Snyder disse que está trabalhando em um “plano de distribuição” para lançar o filme fora do streaming. Em 2017, Snyder era o diretor principal do longa-metragem, mas devido a uma tragédia familiar se afastou da produção e o cineasta Joss Whedon (“Os Vingadores”, “Vingadores: Idade de Ultron”) assumiu a direção de uma extensa fotografia adicional.

A versão de Whedon foi bastante criticada pelos fãs e, desde então, foi criado um movimento para o lançamento do corte original do primeiro diretor. A campanha #ReleaseTheSnyderCut ganhou força e em maio deste ano Snyder anunciou que estava finalizando sua versão do filme. Assista abaixo o teaser lançado neste sábado: