Wesley Safadão cancela shows após banda testar positivo para a Covid-19

Equipe do cantor disse que as apresentações retornarão após ser cumprido todos os protocolos necessários

Reprodução/Instagram/wesleysafadao/01.01.2022 Wesley Safadão e sua equipe vão cumprir um período de isolamento



O cantor Wesley Safadão precisou cancelar os shows que faria neste sábado, 1, e no domingo, 2, pois parte da banda do artista testou positivo para a Covid-19. Ele iria se apresentar em Itajaí e em Jurerê, ambos em Santa Catarina, e também em Guarapari, no Espírito do Santo. O comunicado foi divulgado pela equipe do cantor nas redes sociais. “O escritório do artista tranquiliza a todos sobre o estado de saúde da banda de Wesley, que neste momento encontra-se em isolamento e com todos os cuidados necessários. Após o cumprimento de todo protocolo necessário, Wesley Safadão e sua banda retomarão a agenda de shows, que será devidamente divulgada em suas redes. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos”, informou a nota. No Réveillon, Safadão se apresentou para cerca de 5 mil pessoas em um hotel de luxo em Fortaleza, onde aconteceu a comentada Farofa da Gkay. Também do evento da virada, ele também se apresentou em Maceió.