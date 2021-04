Xande de Pilares lança jingle de prevenção contra a Covid-19; ouça

Canção ‘Essa p**** mata’ incentiva o uso de máscaras e a higienização pessoal de forma descontraída

Reprodução/ Youtube Xande de Pilares foi o intérprete de jingle criado por publicitário



A alta de casos e mortes de Covid-19 no Brasil tem feito crescer campanhas de conscientização e prevenção à doença. Nesta terça-feira, 06, uma música lançada pelo cantor Xande de Pilares, ex-vocalista do grupo Revelação, têm viralizado nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. Denominada de “Essa p**** mata”, a música ganhou um clipe com animações que incentivam o uso de máscara, álcool em gel, a lavagem das mãos, banho após chegar da rua e a higienização de sapatos. O cantor chega a pedir para que as pessoas compartilhem a canção e no fim, há um aviso para que não haja aglomeração e que “palavrão é COVID”. O jingle foi escrito pelo publicitário Nizan Guanases, que foi o primeiro a compartilhar a gravação nas redes, e teve produção de Paula Lavigne.

Assista abaixo ao clipe de ‘Essa p*** mata’: