Chuvas deixam cidades isoladas no Piauí após rompimento de estrada

Parte da PI-247 cedeu na ligação entre Uruçuí e Ribeiro Gonçalves na manhã desta segunda-feira

Reprodução/ Twitter Parte da estrada foi levada pela cheia do Rio Parnaíba



O município de Uruçuí, no estado do Piauí, sofre com as fortes chuvas que atingem a região Nordeste desde sexta-feira, dia 24. Nesta segunda-feira, 27, uma parte da estrada PI-247 se rompeu na ligação da cidade com Ribeiro Gonçalves e deixou a comunidade ilhada. O rio Parnaíba transbordou e levou parte do pavimento por volta das 7h (horário de Brasília). Baixa Grande do Ribeiro também está isolada. Em entrevista ao UOL, o secretário de Infraestrutura de Uruçuí, Ribamar Mateus, afirmou que cerca de 15 comunidades na zona rural estão isoladas, enquanto que na zona urbana 12 famílias foram afetadas pelas enchentes. A Prefeitura de Uruçuí anunciou por meio do Instagram que os afetados estão recebendo apoio da Assistência Social, Defesa Civil e Secretaria de Infraestrutura.

A postagem ainda afirma que uma ponte móvel será instalada no local atingido como ‘solução imediata’. “Não é preciso ter pânico. As chuvas intensas fazem parte do período chuvoso da região e a PMU está atenta para que não haja transtornos para a população”, diz a nota. A região de Uruçuí está em ‘alerta laranja’ do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) por chuvas intensas. A previsão é de chuva para a cidade por, pelo menos, até dia 5 de janeiro com predominância de pancadas fortes no fim do dia.