Carro cai de ponte na Marginal Pinheiros e atinge linha da CPTM

Trem que passava no momento chegou a encostar no automóvel, que atingiu um poste de energia, interrompendo a circulação entre as estações Berrini e Vila Olímpia

Divulgação/Secretaria Estadual de Transportes Um Porsche despencou da ponte Ari Torres, caiu na pista expressa na Marginal Pinheiros e capotou até parar nos trilhos da linha 9-Esmeralda



Um acidente assustou motoristas e passageiros da CPTM na noite desta terça-feira, 11, em São Paulo. Um Porsche despencou da ponte Ari Torres, caiu na pista expressa na Marginal Pinheiros e capotou até parar nos trilhos da linha 9-Esmeralda. O veículo arrebentou a grade que separa as duas vias. O trem que passava no momento chegou a encostar no carro, que atingiu um poste de energia, interrompendo a circulação entre as estações Berrini e Vila Olímpia. Pedaços do veículo ficaram espalhados na marginal. A motorista foi resgatada consciente e levada ao Hospital Albert Einstein. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve laceração no pé e escoriações generalizadas no corpo. O Sistema Paese, com ônibus, foi acionado para atender os passageiros da CPTM. A pista da marginal só foi liberada para os carros por volta das 22h30.

*Com informações da repórter Camila Yunes