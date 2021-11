Dany Bananinha coloca fogo em parte da casa ao acender vela para Marília Mendonça

‘Estou chocada, a vela estava protegida, ouvi estalos e o fogo estava muito alto’, afirmou a ex-assistente de palco de Luciano Huck após o acidente doméstico

Reprodução/Instagram/bananinhadany/08.11.2021 Dany Bananinha falou do susto após acender vela dentro de casa



Dany Bananinha, que atualmente trabalha nos bastidores do programa de Luciano Huck, quase incendiou seu apartamento após acender uma vela na cozinha de casa para Marília Mendonça e as outras que morreram após a queda do avião na última sexta-feira, 5, no interior de Minas Gerais. “Tenho um altar em casa, sempre tive, sempre acendi vela de sete dias para meu anjo da guarda”, explicou a modelo, que após saber do trágico acidente acendeu a vela para todos que sofreram o acidente e para seu anjo da guarda. “Se eu não tivesse em casa agora, poderia ter pegado fogo no meu apartamento. Estou chocada, a vela estava protegida, ouvi estalos e o fogo estava muito alto, fiquei totalmente sem ação, pensando em como fazer. Que loucura, meu Deus. Sei que muita gente vai falar e, sim, eu sei que é perigoso, errada ou certa, estava em um lugar alto e protegida. Enfim… graças a Deus está tudo bem e acho que não vou querer mais acender vela”, escreveu Dany nos stories do Instagram.

Depois de expor o acidente doméstico, a assistente de palco rebateu críticas e disse que sabe que não se deve acender vela para os falecidos em casa, conforme aconselha a religião espírita: “Eu sei que não acende vela para morto em casa. Nunca acendi, mas eu estava mal para sair e fazer isso numa igreja e a intenção era eu ficar melhor também, só que eu só pensava neles [vítimas do acidente]. Sem sermão”. No último sábado, 7, Dany voltou a falar do assunto nas redes sociais e contou que estava exausta de limpar a casa após a vela queimar parte da sua cozinha. “Fiquei muito cansada, foi o dia inteiro arrumando as coisas no apartamento”, comentou. “As coisas da vela que grudaram no teto e no armário, eu não sei nem como tirar aquilo. Vou descobrir como tira isso, não quero danificar minha geladeira”, finalizou.