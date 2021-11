Suposto affair de Marília Mendonça desabafa após enterro: ‘Dor é inexplicável’

Após homenagem, Matheuzinho voltou a se pronunciar a agradeceu por tudo o que viveu com a cantora

O cantor Matheuzinho, apontado como o último affair de Marília Mendonça, voltou a falar sobre a morte da cantora. Neste domingo, 7, o artista usou os stories do Instagram para comentar como está se sentindo após o enterro da sertaneja, que aconteceu em Goiânia no último sábado, 6. “A dor da perda é inexplicável. A ficha ainda não caiu… continuo sem chão. Hoje, ainda com muita dor, agradeço a cada abraço recebido, a cada palavra de conforto e, acima de tudo, agradecer a cada minuto vivido ao lado da Marília, de sua família e de seus amigos que agora também fazem parte da minha vida. Que privilégio nós tivemos! Vamos sempre manter você eternamente viva em nossos corações. Obrigado por tanto! Meus sentimentos a todos os familiares, fãs e amigos da Marília”, escreveu Matheuzinho.

O artista já tinha feito uma homenagem à cantora após ser anunciado que ela não sobreviveu a queda do avião no interior de Minas Gerais. “Marilia, meu amor, estou com meu coração devastado, sem chão, nem sei se consigo escrever aqui tudo o que estou sentindo. Dói demais. Hoje de manhã quando te deixei na academia, nos despedimos e prometemos nos ver domingo, conversamos tanto essa madrugada, né Fifi? Falamos sobre tudo! Vivemos momentos lindos e felizes! Você foi uma filha exemplar, uma mãe dedicada, uma pessoa que sempre quis ajudar a todos que a rodeavam, uma profissional determinada e sem dúvida uma mulher maravilhosa que tive o privilégio de tê-la ao meu lado e pude dividir momentos incríveis, mesmo que por pouco tempo”, postou o cantor.