Mãe de Marília Mendonça se pronuncia pela primeira vez após morte da filha

Ruth Moreira recebeu o apoio de Maraisa, dupla de Maiara, que fez um post ressaltando sua força e fé

Reprodução/Instagram/ruthmoreira67/08.11.2021 Ruth Moreira fez um breve comentário sobre a morte de Marília Mendonça



Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre a morte da filha de 26 anos. Ela postou uma foto com a sertaneja na madrugada desta segunda-feira, 7, e escreveu: “Tudo é dele, por ele e para ele. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja em nome do senhor”. A família de Marília é evangélica e uma pastora foi convidada para fazer orações no enterro, que aconteceu no último sábado, 6. Nesta manhã, a cantora Maraisa, dupla de Maiara, fez um post nas redes sociais elogiando a postura de Ruth diante da trágica queda do avião no interior de Minas Gerais que matou cinco pessoas. “De todas as mulheres que eu já conheci nessa vida, a senhora é, sem dúvida, a mais forte delas! A Marília sempre me contava sua história e, mesmo com uma infância difícil, a senhora foi vencedora! Conseguiu criar e educar seus filhos como uma leoa, guerreira, trabalhadora e sempre sendo exemplo para ela. E eu sei disso, porque ela fazia questão de repetir todas as vezes que a gente se encontrava. Ela dizia que o maior exemplo de força que ela tinha em uma mulher, era na senhora”, escreveu a cantora na legenda de um post no Instagram.

Maraisa ressaltou que nenhuma mãe está preparada para passar o que Ruth está enfrentando e contou que, mesmo após perder a filha, a mãe de Marília não deixou a fé de lado. “Não tenho dúvidas que a senhora é a mulher mais forte que eu já conheci em toda a minha vida e também não tenho dúvidas do tamanho do seu Deus, porque, na hora do desespero, a gente fala muita besteira e, talvez, decepcione até Ele… E você me corrigiu o tempo inteiro! A pessoa que mais me mostrou entendimento até agora, e a mulher que mais tem me ensinado nessa vida! Cada palavra que você disse desde o primeiro momento da pior notícia da sua vida, tenho certeza disso, está na minha mente! Você agradeceu a Deus a todo segundo, pela oportunidade de ser ‘a mãe da Marília Mendonça’!”, comentou. A artista também disse que mesmo em meio a tristeza, Ruth está sendo uma fortaleza para todos. “Minha gratidão eterna por você me ensinar mais sobre Deus! Estarei com você todos os dias da minha vida, que Deus me permitir! Saiba que, aqui, você também tem uma filha! Te amo”, finalizou.