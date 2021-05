MV Bill lança álbum para incentivar as pessoas ‘a refletirem politicamente sobre o Brasil’

Em entrevista ao Pânico nesta segunda-feira, 2, rapper revelou detalhes sobre o ‘Voando Baixo’, seu 12° disco que aborda temas como injustiças sociais e indignação coletiva

Imagem: Reprodução/Instagram @mvbill Em 'Voando Baixo', MV Bill lança 12 faixas exclusivas com participações especiais



Nesta sexta-feira, 30, o rapper MV Bill lançou o álbum “Voando Baixo”, que reúne fortes letras de rap em doze faixas inéditas. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 3, o artista explicou que o disco convida os fãs a fazerem uma profunda reflexão política, abordando temas como injustiças sociais e indignação coletiva. “O perfil do jovem de favela mudou muito nos últimos anos. Antigamente, ele usava as músicas para retratar a difícil realidade que enfrentava em seu cotidiano. Hoje, ele usa a música para parecer com os caras de classe média. Por isso, é comum vermos o hip hop neste looping de falar sobre maconha, riquezas e mulheres. Cada um pode escrever sobre o que quiser, mas senti a necessidade de lançar um disco corajoso durante a pandemia, neste momento em que muitos brasileiros estão sem trabalhar, sem ter o que comer e passando necessidade. Desta forma, meu álbum pode ajudar as pessoas a refletirem politicamente sobre a realidade do Brasil”, disse.

O 12º álbum de MV Bill conta com participações especiais dos rappers Kmila CDD, Nocivo Shomon, ADL, Stefanie, Bob do Contra e DJ Luciano Rocha. “Existe uma galera que pensa que, quando eu lanço músicas neste estilo, estou pregando uma realidade difícil ou insistindo em algo ruim. Na verdade, o que eu faço é completamente o oposto. Quando lanço músicas que falam sobre mortes ou jovens se envolvendo com drogas, estou alertando-os sobre a necessidade de criar consciência sobre nossas escolhas. Estou avisando: ‘Olha, andando em caminhos errados, vocês podem ter seus crânios estourados’. Não exalto essa realidade triste, mas mostro como as coisas são de verdade”, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra com MV Bill: