Gilberto avalia saída do ‘BBB 21’: ‘Não imaginei que Juliette tinha tanta força’

Semifinalista comentou também sobre sua relação com Sarah, revelou se está apaixonado por Fiuk, falou sobre beijo em Lucas Penteado e sobre o PhD no exterior

Reprodução/Globo/03.05.2021 Gilberto falou sobre sua saída do 'BBB 21' e comentou sobre as principais polêmicas do programa



Considerado um dos protagonistas do “BBB 21”, Gilberto foi eliminado no último domingo, 2, e dividiu a opinião do público. Na manhã desta segunda-feira, 3, o eliminado participou do café da manhã com Ana Maria Braga, no “Mais Você”, e comentou sobre sua marcante passagem pelo programa. O doutorando em economia deixou claro que seu maior receio era não dar orgulho para sua mãe e ficou feliz por sair e saber que ela estava orgulhosa com da sua participação. Ana Maria comentou que a saída de Gil poderia estar relacionada com a torcida de Juliette, que puxou mutirões nas redes sociais, e ele comentou: “Imaginei que minha torcida poderia ir na Ju e eu já estava pronto para um monte de torcida ir contra mim”. O doutorando também falou que não fazia ideia da popularidade da paraibana. “Não imaginei que ela tinha tanta força.”

Gilberto se distanciou de Juliette influenciado por Sarah, que passou a ter atritos com a sister. “Eu e Sarah somos dois cancerianos, agimos pela emoção”, afirmou. “Sarah é alguém que amo demais, uma parceira, sabia que tinha um ombro para chorar. É alguém que sei que posso contar com ela sempre”, acrescentou. O semifinalista reviu algumas cenas e ficou chocado ao descobrir que Viih Tube pode ter deixado ele ganhar uma das últimas Provas do Líder como uma estratégia para não ir ao paredão. “Cada humilhação”, comentou. Na última festa, Gil chegou a dizer que estava apaixonado por Fiuk e, ao rever essa cena, o eliminado ficou com vergonha e explicou: “É amor verdadeiro, mas a parte carnal se confundia ali por causa da carência”. Já no início do programa, Gil protagonizou um beijo com Lucas Penteado. Após sair do jogo, ele falou que ainda não conseguiu falar com o ator, mas deixou claro que quer conversar com o brother que desistiu do “BBB 21”.

Durante o tempo em que esteve confinado, Gilberto conseguiu passar em três universidades internacionais, incluindo uma na Califórnia, para estudar e tirar seu PhD no exterior. “Tentei o PhD por dois anos e não passei, tentei o ‘BBB’ e não entrei. Achei que não tinha capacidade, mas não desisti. Deus mostrou que as coisas aconteceram no momento certo. Eu nunca estive louco, nunca sonhei demais como as pessoas diziam, eu sou aquele um por cento de exceção”, falou o agora ex-BBB. Para Gilberto, Juliette vai ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Durante o papo com Ana Maria, o semifinalista ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.