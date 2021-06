Nanda Costa e Lan Lanh sofrem ataques homofóbicos após anunciarem gravidez

Atriz está no quinto mês de gestação e espera duas meninas; nas redes sociais, seguidores questionam a paternidade dos bebês

Reprodução / Instagram @nandacosta Em 2018, durante entrevista ao programa Conversa com Bial, Nanda Costa já havia mencionado o desejo de ter filhos



A atriz Nanda Costa está sofrendo ataques homofóbicos nas redes sociais após anunciar que está grávida de gêmeas, fruto do relacionamento com a cantora Lan Lanh. Os ataques começam depois que a atriz, que está no quinto mês de gestação, publicou um vídeo no Instagram relevando a gravidez. “Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas”, escreveu. Em outra publicação, a atriz compartilhou um texto de uma amiga, Pamela Andrade, que falava sobre a gestação. “São gêmeas, filhas de almas, e, desde já, transbordam amor justo num momento em que o sentimento, por vezes, parece estar em falta”, diz a publicação. Entre as centenas de comentários de amigos parabenizando o casal pela gestação, seguidores começaram a escrever mensagens homofóbicas para a atriz, questionando, entre outras coisas, a paternidade das crianças. “Parabéns, mas quem é o pai?”, questionou um seguidor. “Vai caçar um homem trem”, escreveu outro.

Em 2018, durante entrevista ao programa Conversa com Bial, a atriz já havia mencionado o desejo de ter filhos. Nanda Costa e Lan Lanh são casadas desde 2019. Na publicação deste domingo, além de anunciar a gravidez de gêmeas, a mensagem dizia que as filhas vêm “para ensinar que duas mães, dois pais, um pai e uma mãe, separados ou sozinhos, são família legítima”. “Duas mães corajosas por ser o que se são: completamente apaixonadas. E que, já deixam, de antemão um legado para essas outras duas que estão chegando em forma de grito de guerra: ‘Lutem como duas garotas!'”, escreveu Pamela Andrade no texto publicado por Nanda Costa.