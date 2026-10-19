Netflix e Globo firmam o maior acordo de licenciamento de conteúdo entre empresas

Ao todo, 18 produções originais da Globo serão incorporadas ao catálogo da plataforma de streaming a partir de dezembro

A Globo e a Netflix anunciaram o maior acordo de licenciamento de conteúdo já firmado entre as duas empresas. Ao todo, 18 produções originais da Globo serão incorporadas ao catálogo da plataforma de streaming a partir de dezembro deste ano, com lançamentos previstos até meados de 2027. O pacote reúne 14 filmes, três novelas e uma série, com direitos de exibição distribuídos por diferentes territórios. Entre os destaques estão Ainda Estou Aqui, de Walter Salles e Vitória, protagonizado por Fernanda Montenegro.

As produções serão disponibilizadas com opções de dublagem e legendas em diferentes idiomas. A negociação, no entanto, não prevê a exibição de todos os títulos em todos os países; os territórios autorizados variam conforme a obra.

Quais produções da Globo estarão na Netflix?

Entre os filmes incluídos no acordo está Ainda Estou Aqui, que ficará disponível exclusivamente no Brasil. O longa de Walter Salles acompanha a história de Eunice Paiva durante a ditadura militar e conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Já Vitória terá distribuição global na plataforma. Dirigido por Andrucha Waddington, o filme acompanha uma mulher de 80 anos que tenta denunciar um esquema de tráfico de drogas em Copacabana. O catálogo também contará com Caminho das Índias, novela criada por Glória Perez, dirigida por Marcos Schechtman e vencedora do Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2009. Nesse caso, a licença contempla os Estados Unidos e a América Latina, com exceção do Brasil.

Outro título confirmado é Vai Que Cola. A Netflix adquiriu os direitos das sete temporadas da série de comédia para exibição no Brasil. Criada por Leandro Soares, a produção tem direção de João Fonseca e Regis Faria.

O comunicado não apresenta a relação completa das 18 obras nem as datas individuais de estreia. O calendário de disponibilização será distribuído ao longo dos próximos meses, até meados de 2027.

Globo e Netflix destacam alcance da produção brasileira

Para Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix Brasil, o acordo pode abrir caminho para uma parceria mais ampla entre as empresas.

“Estamos felizes por poder levar a excelência da Globo a audiências do mundo todo”, afirmou. “Desejamos que este acordo seja apenas o primeiro passo de uma longa parceria entre duas empresas que compartilham a ambição, o primor criativo e o compromisso de levar a cultura brasileira ainda mais longe.”

Pedro Garcia, diretor de Direitos da Globo, também destacou o interesse internacional pelas produções brasileiras e a possibilidade de ampliar sua distribuição por meio da plataforma

“Para nós, é um orgulho ver o interesse pela produção brasileira crescer em diferentes mercados”, declarou. “Há décadas, nos dedicamos a levar a riqueza da nossa cultura para o mundo. Ao unir essa experiência à escala global da Netflix, damos mais um passo para levar a criatividade brasileira a novas audiências, ampliando a presença e fortalecendo o reconhecimento do audiovisual brasileiro no exterior.”

A iniciativa acompanha um movimento do mercado de streaming de ampliar o licenciamento de conteúdos produzidos por outras empresas. Com o acordo, a Globo poderá alcançar públicos de diferentes países por meio da Netflix, enquanto a plataforma incorpora títulos brasileiros ao seu catálogo internacional.