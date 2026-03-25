Novo filme de ‘O Senhor dos Anéis’ é confirmado, e opositor de Trump assume o roteiro

Projeto já nasce cercado de curiosidade, tanto pelo material inédito que pode explorar quanto pelo nome inusitado que assume o roteiro

Foto por JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Warner Bros. anunciou na noite desta terça-feira (25) que a franquia O Senhor dos Anéis ganhará um novo filme, mas o que realmente surpreendeu foi a escolha do roteirista: Stephen Colbert.

Conhecido pelo humor ácido e pelo seu trabalho na televisão americana, Colbert também é um fã assumido da obra de J. R. R. Tolkien e agora vai levar essa paixão para as telonas. O projeto será escrito em parceria com seu filho, Peter McGee, e com a premiada roteirista Philippa Boyens, veterana da trilogia original.

A origem da ideia é curiosa: tudo começou há cerca de dois anos, quando Colbert mergulhou nos seis primeiros capítulos de A Sociedade do Anel, trechos que acabaram ficando de fora da adaptação dirigida por Peter Jackson em 2001. Agora, esses momentos inéditos podem finalmente ganhar vida nas telas, expandindo ainda mais o universo da saga.

Mas o anúncio não veio sem polêmica.

Colbert ganhou ainda mais destaque político nos últimos anos após fazer duras críticas ao governo de Donald Trump. Seu talk show, um dos mais populares dos Estados Unidos, acabou sendo cancelado em 2025, movimento que muitos associaram diretamente ao seu posicionamento político. Com isso, sua entrada no universo de O Senhor dos Anéis rapidamente gerou debates nas redes sociais.

Apesar das discussões, não há qualquer indicação de que o novo filme terá viés político. Pelo contrário: a expectativa é que a produção mantenha o tom épico e fiel à essência da obra original, focando em aventuras, amizade e a eterna luta entre o bem e o mal, pilares que consagraram a saga como um fenômeno global.

Ainda sem data de estreia ou detalhes sobre elenco, o projeto já nasce cercado de curiosidade, tanto pelo material inédito que pode explorar quanto pelo nome inusitado que assume o roteiro.

Uma coisa é certa: a Terra-média nunca sai completamente de cena e, agora, promete voltar com uma abordagem que ninguém viu chegar.