‘O Drama’, com Zendaya e Pattinson, constrange, diverte e hipnotiza

Filme estreia no Brasil no dia 9 de abril e, graças a um marketing muito bem feito, já é um sucesso antes de chegar aos cinemas

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“O Drama” chega cercado de expectativa e mistério, muito por reunir dois dos nomes mais magnéticos da atualidade, Robert Pattinson e Zendaya e entrega uma experiência que aposta mais na intensidade emocional do que em grandes reviravoltas narrativas.

A sinopse pode até soar familiar, duas pessoas tentando se reencontrar em meio a uma revelação que choca e gera uma ruptura, um efeito dominó, mas o filme encontra força na forma como desenvolve essas camadas. Não há pressa em explicar tudo, e isso pode dividir o público: quem gosta de narrativas mais contemplativas vai se envolver profundamente; quem busca uma história mais direta pode sentir o ritmo arrastado.

O roteiro, assinado por Kristoffer Borgli, aposta em diálogos cortantes, que fazem o público se perguntar até onde vai o moral e o imoral, além de momentos de silêncio que dizem mais do que palavras. Há uma certa crueza nas interações, quase desconfortável, que faz com que o espectador se sinta um intruso na intimidade dos personagens.

Na direção, Kristoffer Borgli mantém uma abordagem minimalista e intimista, focando em enquadramentos fechados e atuações. É um filme de atmosfera, onde cada olhar importa mais do que qualquer grande cena. Essa escolha funciona especialmente bem graças ao comprometimento do elenco: Pattinson entrega uma performance contida, quase implosiva, enquanto Zendaya equilibra vulnerabilidade e força com uma presença hipnotizante.

No fim das contas, “O Drama” não é um filme fácil e nem tenta ser. Ele exige paciência, atenção e, principalmente, disposição para encarar personagens imperfeitos e emocionalmente expostos. Pode não agradar a todos, mas certamente deixa marcas em quem embarca na proposta. É aquele tipo de filme que você termina e fica um tempo em silêncio, processando e leva as discussões para fora da sala do cinema.