Oasis de volta? Veja o que se sabe sobre o retorno da banda após Manchester City ser campeão da Champions League

Liam Gallagher havia prometido que se o time inglês conquistasse o título inédito ele iria reunir o grupo

OLI SCARFF / AFP Cantor britânico Liam Gallagher se apresenta no Pyramid Stage no Glastonbury Festival of Music and Performing Arts em Worthy Farm perto da vila de Pilton em Somerset, Sudoeste da Inglaterra



O título inédito da Champions League pelo Manchester City empolgou os fãs da banda Oasis, isso porque Liam Gallagher havia prometido que se seu time vencesse o torneio, ele iria reunir a banda novamente. “Eu ligo para o meu irmão e trago de volta a p**** da banda”, escreveu o desbocado roqueiro na rede social. Apesar da publicação ter sido apagada das redes sociais, continua viva na mente das pessoas e nos prints que foram tirados, e o público já começou a cobrar o artista pelo que tinha prometido. O rockstar também respondeu a um fã que está “pronto para se reunir com a banda” caso comemore o maior título de sua vida. A banda Oasis acabou em 2009 em decorrência das brigas entre os irmãos Noel e Liam. Neste sábado, 10, um mês após a publicação de Liam, o Manchester City vendeu o Inter de Milão por 1 a 0 e conseguiu um título inédito. Apesar da publicação de Liam, ainda não há uma confirmação oficial de que a banda irá voltar, mas resta esperar para saber quais vão ser os próximos passos. Nascidos e criados no subúrbio de Manchester, Liam e Noel começaram a acompanhar futebol desde a infância, entre as décadas de 1960 e 1970. Neste período, o clube chegou a viver alguns bons momentos, como a conquista da Recopa Europeia de 1969-70, o Campeonato Inglês 1967-68, a Copa da Inglaterra 1968-69 e duas Copas da Liga Inglesa, em 1969-70 e 1975-76. Nas décadas seguintes, eles acompanharam campanhas abaixo do esperado, enquanto o maior rival, o Manchester United, conquistava protagonismo nacional e internacional.