‘Outra Mamãe’ ganha trailer assustador e promete ser um dos grandes terrores do ano

Na história, Bela vive em uma família marcada por conflitos constantes quando uma misteriosa criatura começa a surgir em seu quarto durante a noite

A Universal Pictures divulgou nesta terça-feira (21) o primeiro trailer de Outra Mamãe (Other Mommy), novo terror dirigido por Rob Savage e estrelado por Jessica Chastain. Baseado no romance Incidents Around the House, de Josh Malerman, autor de Caixa de Pássaros, o longa mergulha em uma atmosfera perturbadora ao acompanhar Bela, uma menina de oito anos que passa a ser perseguida por uma entidade sobrenatural capaz de assumir a aparência exata de sua mãe. A prévia aposta em um clima sufocante, repleto de tensão psicológica e imagens inquietantes, indicando que o filme seguirá uma linha mais voltada ao horror atmosférico do que aos sustos fáceis.

Na história, Bela vive em uma família marcada por conflitos constantes quando uma misteriosa criatura começa a surgir em seu quarto durante a noite. A entidade, que se apresenta como a “Outra Mamãe”, tenta conquistar a confiança da garota para tomar definitivamente o lugar de sua verdadeira mãe. À medida que a presença sobrenatural se fortalece, a linha entre realidade e imaginação desaparece, colocando toda a família em perigo. Além de Jessica Chastain, o elenco conta com Arabella Olivia Clark, Jay Duplass e Dichen Lachman.

Produzido pela Blumhouse em parceria com a Atomic Monster, de James Wan, Outra Mamãe reúne dois dos maiores nomes do terror contemporâneo e chega cercado de expectativas entre os fãs do gênero. O trailer já vem sendo apontado como uma das prévias mais assustadoras do ano, destacando a interpretação inquietante de Chastain e o visual da criatura que assombra a protagonista. Com estreia marcada para 29 de outubro de 2026 nos cinemas brasileiros, o filme desponta como uma das principais apostas do estúdio para a temporada de Halloween.