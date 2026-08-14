Neagley: spin-off de Reacher ganha trailer e promete expandir o universo de ação do Prime

O universo de Reacher está prestes a ganhar uma nova protagonista. O Prime Video se prepara para lançar Neagley, série derivada da produção estrelada por Alan Ritchson, que coloca Frances Neagley, interpretada por Maria Sten, no centro de uma história própria. E para alegria dos fãs, Jack Reacher também fará uma participação especial na nova produção.

Conhecida do público de Reacher, Neagley é uma das poucas personagens que esteve presente nas três primeiras temporadas da série. Ex-integrante do Exército e membro da 110ª Unidade de Investigações Especiais ao lado de Reacher, ela construiu uma relação de confiança com o protagonista e se tornou uma de suas principais aliadas. Atualmente, a personagem trabalha como investigadora particular em Chicago.

Na nova série, Neagley terá de investigar a morte suspeita de um antigo amigo. Determinada a descobrir a verdade e fazer justiça, ela acaba seguindo uma trilha perigosa que revela uma conspiração muito maior do que imaginava. A produção promete manter a combinação de investigação, suspense e ação que marcou Reacher, mas pretende dar mais espaço para o lado psicológico da personagem.

Uma das novidades mais interessantes é justamente a participação de Alan Ritchson. O ator retorna como Jack Reacher em um papel de convidado, invertendo a dinâmica que os fãs conhecem: desta vez, é Neagley quem estará no centro da investigação, enquanto Reacher aparece para ajudá-la em determinados momentos. A presença de Ritchson também reforça que o spin-off continuará conectado diretamente ao universo principal.

Além da ação, Neagley promete explorar aspectos mais íntimos da protagonista. A série vai abordar traumas do passado e a dificuldade da personagem com contato físico, elemento que acrescenta uma camada emocional à história e diferencia a produção de Reacher. A ideia dos criadores é mostrar uma heroína extremamente habilidosa sem deixar de lado suas vulnerabilidades.

A primeira temporada terá oito episódios, todos disponibilizados de uma vez no Prime Video em 16 de setembro de 2026, justamente após o encerramento da quarta temporada de Reacher. A estratégia faz com que as duas produções funcionem praticamente como uma sequência dentro do mesmo universo.

O elenco conta ainda com Damon Herriman, Matthew Del Negro, Adeline Rudolph, Greyston Holt e Jasper Jones. A série foi criada por Nick Santora, responsável por Reacher, em parceria com Nicholas Wootton.