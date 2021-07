Participante do MasterChef 2020, Cecília Ramos morre por complicações da Covid-19

Conhecida como Cissa Pretinha, a cozinheira de 41 anos participou do episódio de estreia da edição

Reprodução Instagram / @cissapretinha

A participante do programa MasterChef 2020 Cecília Ramos faleceu neste sábado, 3, por complicações da Covid-19. Conhecida pelo público do Cessi Pretinha, a cozinheira tinha 41 anos e estava hospitalizada. A confirmação do falecimento foi feita pelo esposo de Cecília, Francisco Pires, que publicou uma mensagens no Instagram da amada. “Família e amigos…Com muita tristeza informo que na data de hoje 03/07/2021 às 17:11 veio a falecer minha esposa, nossa eterna amiga Cecília”, escreveu na publicação. “Que Deus abençoe grandemente cada um”, completou a mensagem. Em outro texto, Francisco Pires disse que “com muita dor e saudade no coração” convida a todos para o velório da esposa, que acontece a partir das 14h30 deste domingo em Taboão da Serra, São Paulo. Segundo ele, o velório vai ser liberado ao público. Cecília Ramos participou do episódio de estreia do MasterChef 2020. Após o programa, ela abriu um salão de beleza na capital paulista.