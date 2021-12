Rapper Drakeo the Ruler morre após ser esfaqueado em festival nos EUA

Cantor de 28 anos chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu; ele estava entre as atrações do ‘Once Upon a Time in L.A’, que teria shows de Snoop Dogg e 50 Cent

Reprodução / Twitter @drakeotheruler NY Post afirma que o rapper foi atacado por um grupo de homens na parte de atrás do palco



O rapper americano Drakeo the Ruler morreu neste sábado, 18, após ser esfaqueado nos bastidores do festival ‘Once Upon a Time in L.A’, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O cantor, que faria uma apresentação no evento, teria se envolvido em uma briga e acabou sendo atingido no pescoço, segundo informações do site TMZ. O NY Post afirma que o rapper foi atacado por um grupo de homens na parte de atrás do palco. Ele chegou a ser socorrido e levado às pressas ao hospital, mas estava em estado crítico e não resistiu. Agora, a polícia investiga a motivação do crime e pretende entrevistar artistas e outras pessoas que estavam no local durante a briga. Snoop Dogg, Ice Cube, The Game e 50 Cent também iriam se apresentar no evento. O rapper de 28 anos, cujo nome verdadeiro é Darrell Caldwell, nasceu em Los Angeles e tinha lançado seu primeiro álbum de estúdio neste ano. Ele foi absolvido em 2019 de uma acusação de assassinado. Drakeo the Ruler, que chegou a ficar preso por três anos, também foi absolvido de cinco acusações de tentativa de homicídio e conspiração para cometer assassinato.