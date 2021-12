Silvio Santos vai se aposentar? SBT se pronuncia após declaração de Carlos Alberto de Nóbrega

Humorista que comanda ‘A Praça é Nossa’ afirmou que o apresentador, que já está afastado há alguns meses da emissora, ‘não volta mais a trabalhar’

Reprodução/SBT/17.12.2021 Silvio Santos vai tirar férias com a família e deve retornar ao SBT em março de 2022



O SBT decidiu se pronunciar nesta sexta-feira, 17, sobre a suposta aposentadoria de Silvio Santos. O apresentador está afastado da emissora desde agosto deste ano, quando testou positivo para a Covid-19. Ele já se recuperou da doença, mas segue fora do ar. O programa dominical que comanda está sendo apresentado por Patrícia Abravanel, uma de suas filhas. Os rumores de que Silvio não deve voltar mais à TV começaram após Carlos Alberto de Nóbrega comentar sobre o assunto em sua participação no “Planeta Podcast” na última quinta-feira, 16. “Ano que vem acaba meu contrato, não sei o que eles [do SBT] vão falar, não sei se o Silvo estará vivo. O Silvio não volta mais a trabalhar. A gente acha que ele não volta. E não volta mesmo”, afirmou o humorista que comanda a atração “A Praça é Nossa”. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do SBT informou que “isso é uma opinião do Carlos Alberto”. “O próprio Silvio Santos não anunciou sua aposentadoria da TV e nem do Grupo Silvio Santos. Ele está saindo de férias com a família e deve voltar em março”, informou a emissora.

Ainda no podcast, Carlos Alberto contou que falou sobre a possível aposentadoria de Silvio para os atores que participaram do humorístico “A Praça é Nossa”, pois sentiu que eles voltaram a trabalhar em um ritmo mais lento. “O pessoal estava muito folgado porque está vindo de uma pandemia, foram uns 16 meses sem trabalhar e recebendo em dia. Eu juntei o pessoal e dei um susto neles”, comentou. Carlos Alberto disse aos artistas da “A Praça” é Nossa” que o programa é o último do gênero na TV aberta e que o tipo de humor que eles fazem está com os dias contados. “Não existe mais o humor que nós fazemos. Não sei quantos anos ainda vou viver, posso viver 10 anos ou posso morrer amanhã. Falei que eles tinham que aproveitar enquanto o Carlos Alberto está vivo e vindo gravar porque no dia em que não tiver o Carlos Alberto, não terá a ‘Praça’. Ela é minha, eu tenho os direitos dela, está patenteado. O formato [do programa] era do meu pai e eu herdei”, concluiu.