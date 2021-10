Ingressos para Carnaval de São Paulo 2022 começam a ser vendidos no fim de outubro

Entradas para os dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, e 5 de março, serão comercializadas pela internet

JOÃO ALVAREZ/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Escolas de Samba se apresentam do dia 25 a 28 de fevereiro de 2022



A Liga das Escolas de Samba de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 8, a abertura da venda de ingressos para os desfiles no Sambódromo do Anhembi para 2022 no dia 20 de outubro. O público poderá comprar as entradas para os dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro nos sites da Liga-SP, da ALK Live Entertainment e da Eventim a partir do meio-dia (horário de Brasília). Entradas do dia 5 de março, com o Desfile das Campeãs, também serão vendidas. Os valores variam por setor, modalidade e dia de desfile, com os preços para o grupo especial a partir de R$ 90,00 para arquibancada. A bilheteria física só será aberta, em janeiro de 2022, dependendo da disponibilidade dos ingressos. 40% da carga de ingressos será destinada à meia entrada para estudantes, idosos, portadores de deficiência, jovens pertencentes a famílias de baixa renda, funcionários e professores das redes estaduais e municipal de ensino de São Paulo.

A Prefeitura de São Paulo autorizou as escolas a trabalharem nos preparativos para o Carnaval em 15 de setembro, após meses de estudos sobre a viabilidade do evento. No entanto, a realização dos desfiles só irá acontecer de acordo com o andamento da imunização na capital paulista que, neste momento é de 79,6% da população com a primeira dose e 60,59% com imunização completa. Ainda não foi divulgado qual a porcentagem será permitida no Anhembi, que tem capacidade para 10 mil pessoas. O Carnaval de rua de São Paulo, que movimenta cerca de 15 milhões de pessoas todos os anos, está sendo avaliado para acontecer sem restrições.