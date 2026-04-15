Robinho, Brennand: Prime Video divulga personagens e elenco da 2ª temporada de ‘Tremembé’

Entre os destaques, Giovanna Antonelli dará vida a Dominique Scharf, uma criminosa condenada a 58 anos por uma série de delitos como roubo, estelionato, fraude e falsificação

Divulgação/Prime Video

O Prime Video acaba de movimentar o cenário do entretenimento nacional ao anunciar reforços de peso para a segunda temporada de “Tremembé”. Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente de Castro se juntam ao elenco já estrelado, que conta com Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Bianca Comparato e Carol Garcia. A nova leva de episódios promete aprofundar os desdobramentos impactantes da primeira temporada e explorar histórias ainda mais intensas dentro do presídio mais famoso do país.

Entre os destaques, Giovanna Antonelli dará vida a Dominique Scharf, uma criminosa condenada a 58 anos por uma série de delitos como roubo, estelionato, fraude e falsificação. Já Ícaro Silva interpretará Robinho, preso por envolvimento em um crime de estupro coletivo, enquanto João Vicente de Castro assume o papel de Thiago Brennand, condenado em diversos processos por crimes como estupro e lesão corporal, com penas que ultrapassam duas décadas.

A trama segue acompanhando figuras conhecidas do público. Suzane von Richthofen permanece como protagonista na ala feminina e encara talvez seu maior desafio até agora: a possibilidade de reintegração à sociedade após o regime fechado. Paralelamente, Elize Matsunaga tenta reconstruir a própria vida no regime aberto, arriscando novos caminhos profissionais. Do outro lado, na ala masculina, a chegada de Brennand e Robinho instaura um clima de tensão ao evidenciar contrastes de poder, dinheiro e privilégio entre os detentos.

Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, a nova temporada será dirigida por Vera Egito, com roteiro assinado por Juliana Rosenthal, Michelle Ferreira e Ullisses Campbell, autor do livro que inspira a série, “Tremembé: O Presídio dos Famosos”. A produção ainda conta com Marina Ruy Barbosa também nos bastidores, como produtora associada.

Misturando drama, realidade e tensão psicológica, “Tremembé” mergulha nas trajetórias de personagens envolvidos em crimes que chocaram o Brasil, oferecendo um olhar inquietante sobre poder, culpa e as possibilidades — ou limites — de recomeço.