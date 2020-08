Sertanejo Cauan recebe alta hospitalar e continuará tratamento contra o coronavírus em casa

Anteriormente, o cantor chegou a ironizar a possibilidade da contaminação; agora, o sertanejo quer levar uma mensagem de conscientização para o público

Reprodução/Instagram O sertanejo ainda disse ter esperança de que o pai, que está internado com coronavírus, em estado grave, se recupere da doença



O sertanejo Cauan Máximo, da dupla Cleber e Cauan, recebeu alta, na tarde desta quarta-feira, 26, após ficar 15 dias internado com a Covid-19. O músico deixou o hospital Anis Rassi, em Goiânia, em uma cadeira de rodas, acompanhado da namorada e dos irmãos. Durante o tratamento contra o coronavírus, o cantor ficou dez dias em uma unidade de terapia intensiva (UTI) com 75% do pulmão comprometido. Antes de ser liberado pelos médicos, Cauan compartilhou uma oração com os seguidores dele pelas redes sociais. Ele admitiu que passou por um aprendizado após a internação.

Em um vídeo antigo, o cantor chegou a ironizar a possibilidade da contaminação. Agora, o sertanejo quer levar uma mensagem de conscientização para as pessoas. Ele ressaltou a importância sobre a utilização das máscaras e de se evitar aglomerações e também afirmou que seguirá fazendo fisioterapia em casa para recuperar os pulmões. O sertanejo ainda disse ter esperança de que o pai, que está internado com coronavírus, em estado grave, se recupere da doença. Também com Covid-19, a mãe de Cauan está internada em um quarto e de acordo com o último boletim médico, teve febre e mal estar.

*Com informações do repórter Vinícius Moura