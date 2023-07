Teatro Bibi Ferreira disponibiliza ingressos a R$ 10 em comemoração aos seus 50 anos

Vão ser apenas 100 entradas por sessão a esse preço; primeiro espetáculo a aderir o novo valor é a comédia ‘Cada um tem o Anjo que Merece’

Reprodução/Site/Teatro Bibi Ferreira Teatro Bibi Ferreira fica localizado na Av. Brigadeiro Luís Antônio 931, Bela Vista



O Teatro Bibi Ferreira, que está completando 50 anos, lanço uma ação para celebrar o seu tempo de existência: ingresso a R$ 10 para todos os seus espetáculos. Porém, conforme informado pelo teatro à Jovem Pan, serão apenas 100 ingressos por sessão neste preço e acontecerá uma vez por semana, e a aquisição deve ser feita por meio do site sympla. A Tchesco Produções, disse que essa é uma forma de presentear São Paulo e popularizar o teatro. “O Teatro Bibi Ferreira é um dos poucos teatros de rua ainda em funcionamento em São Paulo e poder popularizar o teatro e prestigiar a cultura é uma iniciativa que temos levado a frente durante todos esses anos, sem dúvidas é uma forma de retribuir o carinho das pessoas e incentivar que mais e mais pessoas tenham no teatro uma forma de entretenimento”, disseram. O primeiro espetáculo a disponibilizar os ingressos a 10 reais é ‘Cada um tem o Anjo que Merece’, uma comédia de Pedro Fabrini que já foi assistida por mais de 200 mil pessoas e está em cartaz há mais de 10 anos, e conta a história de um casal que vive as turras e que recebe visita de um anjo que ainda tem a missão de reestabelecer o amo, começa a ser exibido no dia 22 de julho e poderá ser assistido todos os sábados as 19h até o dia 26 de agosto, e fica em cartaz até o dia 26 agosto. O Teatro Bibi Ferreira está localizado na Av. Brigadeiro Luís Antônio 931, Bela Vista – São Paulo.