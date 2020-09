Daniel Craig é pura ação em novo trailer de ‘007 – Sem Tempo Para Morrer’; confira

Próximo filme do espião mais famoso do mundo tem previsão de estrear ainda neste ano nos cinemas brasileiros

Reprodução/YouTube Daniel Craig e Rami Malek são destaques em nova prévia divulgada



A Universal divulgou um novo trailer para o próximo filme do “007” nesta quinta-feira (3). O filme, que será o último de Daniel Craig como o espião mais famoso do mundo, tem previsão de chegar aos cinemas brasileiros em 19 de novembro. A prévia cheia de ação traz James Bond encarando o temível vilão vivido por Rami Malek, ator vencedor do Oscar por viver Freddie Mercury em “Bohemian Rhapsody”. “007 – Sem Tempo Para Morrer” é dirigido por Cary Joji Fukunaga e tem Phoebe Waller-Bridge entre os roteiristas. A produção também conta com os atores Léa Seydoux, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Christoph Waltz e Ralph Fiennes e Ana de Armas.

A sinopse apresenta um James Bond que deixou para trás a rotina como agente secreto e está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz não dura muito quando seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond à trilha de um vilão misterioso armado com nova tecnologia perigosa.

Veja o trailer: