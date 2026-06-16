10 acontecimentos para relembrar antes da estreia da 3ª temporada de A Casa do Dragão

A nova temporada estreia dia 21 de junho, às 22h, na HBO Max

A guerra entre os Verdes e os Negros finalmente saiu das ameaças e começou a deixar um rastro de sangue por Westeros. Antes de mergulhar na 3ª temporada, vale a pena relembrar os acontecimentos mais importantes que mudaram o rumo da Dança dos Dragões.

1.O massacre de “Sangue e Queijo”

Logo no início da temporada, Daemon ordena uma vingança pela morte de Lucerys. A missão sai do controle e resulta no assassinato do jovem príncipe Jaehaerys, filho de Helaena e Aegon II, um dos momentos mais brutais da série.

2.Rhaenyra assume de vez o papel de líder

Após a morte do filho, Rhaenyra deixa o luto para trás e passa a agir de forma mais estratégica, buscando aliados e fortalecendo sua posição como rainha dos Negros.

3.Daemon passou a temporada em Harrenhal

O príncipe viveu uma jornada marcada por visões, alucinações e conflitos internos. O arco serviu para questionar suas ambições e sua lealdade à esposa.

4.A Batalha de Pouso de Gralhas (Rook’s Rest) mudou tudo

Foi o maior confronto da temporada. A batalha colocou dragões frente a frente e terminou com Aegon II gravemente ferido após o confronto entre Sunfyre, Meleys e Vhagar.

5.Aemond praticamente tomou o controle dos Verdes

Com Aegon incapacitado, Aemond passou a comandar as decisões militares e políticas, tornando-se uma figura ainda mais perigosa.

6.Os “sementes de dragão” surgiram como trunfo de Rhaenyra

A rainha encontrou novos cavaleiros para montar dragões sem cavaleiros, aumentando drasticamente o poder militar dos Negros. Entre eles estão Hugh Hammer e Ulf White.

7.Corlys Velaryon continuou sendo peça-chave

O Senhor das Marés manteve o bloqueio naval e seguiu como um dos aliados mais importantes de Rhaenyra durante toda a temporada.

8.Alicent começou a questionar tudo

A antiga rainha passou boa parte da temporada percebendo que perdeu influência sobre os próprios filhos e sobre os rumos da guerra.

9.Daemon finalmente jurou lealdade a Rhaenyra

Depois de meses de dúvidas e tensões, Daemon encerrou sua jornada em Harrenhal reafirmando apoio à rainha, fortalecendo novamente o lado dos Negros.

10.A temporada terminou com Westeros à beira de uma guerra total

O episódio final serviu como preparação para os grandes conflitos que virão. Alicent chegou a procurar Rhaenyra secretamente, Aegon fugiu da capital, exércitos marcharam para a guerra e a aguardada Batalha da Goela foi deixada para a 3ª temporada.

Com todos os lados posicionados e dezenas de dragões prontos para entrar em combate, a 3ª temporada promete entregar aquilo que a segunda apenas preparou: a guerra total da Dança dos Dragões. A expectativa é enorme para a Batalha da Goela, apontada pelos produtores como um dos maiores eventos já realizados pela série.