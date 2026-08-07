Corrida dos Bichos: Elenco revela desafios e curiosidades do novo longa Prime Video

Antes da estreia de Corrida dos Bichos no Prime Video, Isis Valverde, Bruno Gagliasso e João Guilherme falaram sobre o que mais os surpreendeu no novo longa. Em entrevista, o trio destacou que, apesar da ambientação distópica, o filme utiliza a ficção para discutir problemas que fazem parte da realidade brasileira e aborda temas como desigualdade, manipulação, poder e objetificação da mulher.

Para Bruno Gagliasso, a maior surpresa foi perceber que o longa vai muito além da ação. Segundo o ator, a história usa o universo distópico para provocar reflexões sobre o presente. “O filme não é sobre o futuro, é muito mais sobre o presente. Ele faz a gente pensar sobre a sociedade e traz questões que não são apenas do Brasil, mas universais.” O ator também elogiou a equipe técnica e afirmou que o resultado final superou as expectativas. “A execução foi maravilhosa. Quando vimos o filme pronto, continuou sendo impactante.”

Isis Valverde também ressaltou a força dramática da produção e falou sobre Nadine, personagem que transita entre dois mundos dentro da narrativa. Para a atriz, ela representa uma mulher forte que enfrenta situações presentes no cotidiano feminino. “Ela traz esse feminino que é real. Nós precisamos ter fibra porque somos atropeladas todos os dias em diferentes situações. O filme também fala sobre a objetificação da mulher e sobre manipulação e jogos de poder.” Isis explicou ainda que o fato de a personagem não ser óbvia foi um dos principais motivos que a fizeram aceitar o projeto. “Ela é multifacetada, vive conflitos internos e circula por universos diferentes. Isso me instigou muito como atriz.”

João Guilherme contou que construiu seu personagem buscando encontrar pontos de identificação emocional, mesmo vivendo uma realidade completamente diferente da dele. O ator afirmou que levou para o papel as próprias contradições humanas. “Todo personagem existe em algum lugar dentro da gente. O meu quer mudar de vida, mas precisa tomar decisões muito difíceis, que envolvem alguém que ele ama. Acho que consegui colocar ali as contradições que todos nós carregamos, seja pelo amor ou pelo trabalho.”

Ao falar sobre o gênero do filme, Bruno Gagliasso destacou que o maior desafio não foi fazer uma distopia, mas criar uma história capaz de entreter e, ao mesmo tempo, provocar reflexão. Segundo ele, muitos dos elementos apresentados na trama já encontram paralelos na realidade. “Meu personagem é um escravocrata moderno. Basta abrir o jornal para perceber que situações parecidas continuam acontecendo. O grande mérito de Corrida dos Bichos é conseguir unir entretenimento com uma discussão social relevante.”

Com um final aberto e personagens cheios de camadas, Corrida dos Bichos aposta em uma ficção científica com identidade brasileira. Para o elenco, o filme não apenas apresenta um universo inédito dentro do cinema nacional, como também utiliza a distopia para fazer o público refletir sobre questões urgentes do presente.

O filme já está disponível no Prime Video.