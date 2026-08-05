Netflix em agosto: confira os principais lançamentos do mês no streaming

De novas temporadas aguardadas a séries inéditas, agosto chega recheado de estreias para todos os gostos no catálogo da plataforma

A Netflix preparou um mês de agosto movimentado para os assinantes. Entre os destaques estão o retorno de séries queridas pelo público, novas produções originais e filmes que prometem dominar as conversas nas redes sociais. A plataforma aposta em diferentes gêneros, incluindo ação, suspense, romance, true crime e produções nacionais, ampliando ainda mais o catálogo durante o mês.

Confira os principais lançamentos da Netflix em agosto:

Séries

Outer Banks – Temporada final

Fúria – Nova série brasileira

Monstros: Lizzie Borden – Novo capítulo da antologia Monstros

Meu Ano em Oxford

Amor Tóxico

Os Assassinatos de Idaho: Pesadelo Universitário

O Atentado ao Voo Pan Am 103

Filmes

The Whisper Man

Família à Prova de Balas

A Noite Sempre Chega

Clube dos Corações Partidos

Documentários

Amor Tóxico

Os Assassinatos de Idaho: Pesadelo Universitário

O Atentado ao Voo Pan Am 103

Entre as principais estreias está Outer Banks, que retorna para sua temporada final e encerra a jornada dos Pogues após anos de aventuras em busca de tesouros. Outro grande destaque é Fúria, nova produção brasileira ambientada no universo do MMA, que acompanha um homem sem memória tentando reconstruir sua identidade enquanto descobre que seu passado está ligado a uma perigosa organização criminosa. A plataforma também amplia sua antologia de true crime com Monstros: Lizzie Borden, série que revisita um dos casos criminais mais famosos da história dos Estados Unidos.

Nos filmes, a Netflix aposta em The Whisper Man, suspense baseado no best-seller homônimo, além de títulos inéditos como Família à Prova de Balas, A Noite Sempre Chega e Clube dos Corações Partidos, reforçando a variedade de gêneros disponíveis no catálogo.

Os fãs de histórias reais também terão diversas opções ao longo do mês. Entre os documentários e minisséries de destaque estão Amor Tóxico, Os Assassinatos de Idaho: Pesadelo Universitário e O Atentado ao Voo Pan Am 103, produções que mergulham em casos reais que ganharam repercussão internacional.

Com uma programação diversificada, agosto promete ser um dos meses mais fortes da Netflix em 2026. Entre séries aguardadas, produções nacionais, filmes inéditos e documentários, o serviço de streaming oferece opções para todos os públicos, consolidando sua estratégia de investir em conteúdos capazes de movimentar as redes sociais e conquistar diferentes perfis de espectadores.