5 séries imperdíveis do Apple TV+

O Apple TV+ segue investindo em produções originais de qualidade e tem um calendário recheado de lançamentos aguardados para os próximos meses. Entre dramas, suspense, comédia e mistério, a plataforma reúne histórias que prometem conquistar os assinantes e se tornar assunto nas redes sociais.

Se você está procurando sua próxima maratona, confira cinco séries que merecem entrar no radar.

Seus Amigos e Vizinhos

Estrelada por Jon Hamm, a série acompanha um gestor financeiro que vê sua vida desmoronar após perder o emprego e enfrentar um divórcio. Tentando manter as aparências e o padrão de vida luxuoso, ele passa a roubar as casas de seus vizinhos ricos, mas acaba descobrindo segredos perigosos escondidos por trás das fachadas perfeitas.

Misturando drama, suspense e humor ácido, a produção rapidamente se tornou um dos maiores sucessos recentes da plataforma.

Mulheres Imperfeitas

Baseada no best-seller de Araminta Hall, a série acompanha um grupo de amigas cuja amizade de décadas é colocada à prova após um assassinato chocante. Conforme a investigação avança, segredos, mentiras e ressentimentos do passado começam a surgir, revelando que nenhuma delas é exatamente quem parece ser.

Com um elenco estrelado e uma trama repleta de mistérios, a produção promete ser uma das grandes apostas do Apple TV+.

Margo Está em Apuros

Inspirada no romance de Rufi Thorpe, a série acompanha Margo, uma jovem que vê sua vida virar de cabeça para baixo após engravidar inesperadamente. Tentando equilibrar maternidade, dificuldades financeiras e a exposição da vida pessoal na internet, ela embarca em uma jornada tão divertida quanto emocionante.

A produção mistura humor, drama e críticas sociais, abordando temas atuais com sensibilidade e irreverência.

Widow’s Bay

Conhecida internacionalmente como Widow’s Bay, a série de suspense sobrenatural acompanha uma pequena cidade costeira marcada por eventos misteriosos e histórias assustadoras que atravessam gerações. Quando novos acontecimentos inexplicáveis começam a ocorrer, antigos segredos voltam à tona e ameaçam mudar a vida de todos os moradores.

A expectativa é que a série combine elementos de suspense psicológico, mistério e terror em uma das produções mais intrigantes da plataforma.

Slow Horses

Uma das séries mais elogiadas do catálogo do Apple TV+, Slow Horses acompanha um grupo de agentes do serviço secreto britânico que foram relegados a uma divisão destinada a profissionais considerados fracassados pela inteligência do Reino Unido.

Liderados pelo excêntrico e brilhante Jackson Lamb, interpretado por Gary Oldman, eles acabam se envolvendo em missões perigosas e conspirações que colocam suas habilidades à prova. Com doses equilibradas de espionagem, humor e ação, a série se tornou um dos maiores sucessos da plataforma e continua conquistando novos fãs a cada temporada.

Apple TV+ aposta em qualidade e grandes histórias. Com produções que vão do suspense psicológico à espionagem, passando por dramas emocionantes e mistérios envolventes, o Apple TV+ continua reforçando sua reputação como uma das plataformas com o catálogo mais consistente do streaming.