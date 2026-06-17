A Casa do Dragão retorna grandiosa e entrega sua batalha mais ambiciosa até agora

Depois de uma segunda temporada que dividiu opiniões por apostar mais na construção política do que na ação, os dois primeiros episódios da terceira temporada de A Casa do Dragão chegam como uma resposta direta às críticas dos fãs. A guerra finalmente começou e ela começa de forma brutal.

Logo na estreia, a aguardada Batalha da Goela toma conta da narrativa e justifica toda a expectativa criada ao longo dos últimos anos. Considerada uma das maiores batalhas da história de Westeros, a sequência impressiona pela escala cinematográfica, misturando combate naval, dragões em pleno voo e um nível de destruição raramente visto na televisão. Não é difícil entender por que Ryan Condal comparou o episódio a uma espécie de “Helm’s Deep” do universo de Game of Thrones.

A produção eleva o padrão técnico da série a um novo nível. Os efeitos visuais são impressionantes, a direção mantém a tensão constante e a sensação de caos é transmitida com eficiência. Há momentos em que o espectador mal consegue respirar diante da quantidade de acontecimentos simultâneos. A batalha não parece apenas um espetáculo visual; ela tem peso dramático e consequências reais para a história.

Mas o maior mérito da temporada talvez seja não se apoiar apenas na ação. O segundo episódio desacelera o ritmo para mostrar as cicatrizes deixadas pela guerra. Rhaenyra surge mais determinada e endurecida pelos acontecimentos recentes, enquanto os Verdes enfrentam seus próprios conflitos internos. Emma D’Arcy entrega alguns dos melhores momentos da personagem até aqui, transmitindo dor, fúria e vulnerabilidade em igual medida.

Matt Smith também continua sendo um dos grandes trunfos da série. Daemon permanece imprevisível, magnético e perigoso, enquanto Aemond se consolida cada vez mais como uma das figuras mais ameaçadoras de Westeros. A sensação é de que todos os personagens estão finalmente sendo empurrados para decisões irreversíveis.

Outro ponto positivo é o ritmo. Diferentemente da temporada anterior, que muitas vezes parecia preparar o terreno para eventos futuros, os dois primeiros episódios da nova fase passam a impressão de que a história está sempre avançando. Cada cena traz uma consequência, cada diálogo tem importância e a guerra entre Pretos e Verdes finalmente ganha a urgência que os fãs esperavam.

Se existe alguma crítica, ela está justamente no contraste entre os episódios. Após uma estreia gigantesca, o segundo capítulo inevitavelmente parece menor em escala. Ainda assim, ele funciona como um necessário respiro emocional antes das próximas tragédias que certamente virão.

Com isso, a terceira temporada começa acertando no ritmo e encaixando algumas peças fundamentais na trama, além de adicionar novos rostos também. A Casa do Dragão retorna mais confiante, mais grandiosa e com uma clara intenção de mostrar que a Dança dos Dragões entrou em sua fase mais sangrenta. Se os próximos episódios mantiverem esse nível de qualidade, estamos diante da melhor temporada da série até agora e talvez da mais próxima do impacto cultural que Game of Thrones teve em seus anos de ouro.

O primeiro episódio da 3ª temporada chega neste domingo, 21, na HBO Max