A Fazenda 12: Biel, Tays Reis, Narizinho e Mariano formam roça

Noite de votação teve mais conflitos entre os peões e Biel já foi vetado por Mariano para a prova do fazendeiro

Reprodução/Record Tays Reys, Narizinho, Biel e Mariano formam a roça desta semana em A Fazenda 12



Biel, Carol Narizinho, Tays Reis e Mariano formam a roça desta semana em A Fazenda 12. A noite de terça-feira (13) terminou com a votação polêmica na casa. Luiza Ambiel, a fazendeira da semana, indicou Tays para a berlinda. A ex-panicat Narizinho recebeu cinco votos da casa e, como a mais votada, teve o direito de puxar mais um peão com ela e escolheu Biel. Mariano sobrou na dinâmica do “Resta um” e, como o último a entrar na formação da baia, ele pôde vetar alguém para a prova do fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira (14), e escolheu Biel. O funkeiro, é claro, não gostou nada do veto e, na sede, foi tirar satisfação com o sertanejo. Ele e Tays Reis estão de romance, e a cantora foi dormir chorando temendo uma possível separação do casal. Com a prova do fazendeiro, um dos três integrantes da berlinda poderá ser salvo. Com o veto, Biel já está confirmado na roça.