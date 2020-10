A Fazenda 12: Cartolouco é eliminado e quebra regra para se despedir de peões

Jornalista foi o quarto eliminado do reality show e admitiu sobre briga com Luiza Ambiel: ‘Devia ter puxado a Mirella, mas não tive culhão’

Reprodução/Record Cartolouco e Biel se abraçaram após o resultado indicar quem estava fora do jogo



Cartolouco foi o quarto peão a ser eliminado de A Fazenda 12. Na noite de quinta-feira (9), o jornalista recebeu apenas 24,90% dos votos para permanecer no jogo, e foi superado por Biel (30,80%) e Jojo Todynho (44,31%). O retorno de Jojo à sede foi celebrado pelos peões, que já esperavam pela saída de Cartolouco após a jogada incerta com Luiza Ambiel. Na última roça, ele puxou a modelo para a berlinda, desafazendo a relação mais do que amigável que eles tinham até então.

Em bate-papo após a eliminação, Cartolouco se mostrou arrependido pela atitude com Ambiel. “Eu errei, depois fiquei pensando isso. Fiquei com medo da Mirella, a Tays era namorada do meu melhor amigo, a Lidi fez meu bolo de aniversário, fiquei sensível. Errei, devia ter puxado a Mirella, mas não tive culhão”, desabafou. Antes, Cartolouco quebrou as regras do reality show ao voltar à casa para se despedir dos companheiros. Quando sai o resultado da eliminação, o participante deve se dirigir à produção do programa, mas o ex-peão fez o caminho contrário e voltou para a sede. “Eu adoro vocês todos. Aproveitem, eu estou feliz para c***o e a vida é um tesão”, disse surpreendendo os jogadores.