Leo Dias: Com traços de psicopatia, Lucas Selfie é o participante mais inteligente de A Fazenda 12

Especialista em linguagem corporal, Ricardo Ventura foi o entrevistado do Tô na Pan desta quarta (7)

Reprodução/Record Lucas Selfie foi avaliado por especialista do canal 'Não Minta Para Mim' como o participante mais inteligente do reality show



Lucas Selfie é o participante favorito a ganhar o prêmio em A Fazenda 12, segundo análise de Ricardo Ventura, especialista em linguagem corporal do canal “Não Minta Pra Mim”. Em entrevista ao Tô na Pan, com Leo Dias e Ligia Mendes, Ventura disse que Lucas é o peão mais inteligente, estrategista e com grande potencial de vencer graças aos seus traços de psicopatia. “Normalmente, as pessoas mais inteligentes e bem-sucedidas têm traços de psicopatia, que não significa que vai matar ou machucar, mas ele é uma pessoa fria. Ele já falou que ele não gosta de namorar, não consegue ficar preso, e esse é um traço de psicopatia”, avaliou o youtuber.

Para ele, Lucas Selfie é muito sagaz, mas não usa de falsidade para atingir seus objetivos no jogo. “Ele é um dos grandes favoritos porque é muito sagaz e tem traços de psicopatia no sentido de olhar a coisa afastado, proteger o coração e fazer o que precisa ser feito. Eu não vejo ele como falso, longe disso, não é porque você é frio que é falso. Se pode ser os dois, mas o que vejo é que ele não se contamina com as emoções basais: o amor, ódio, compaixão, rancor; ele não se contamina”, detalhou. “Ele vê a coisa acontecer, vai lá e faz o dele, diferente dos outros, que é algo mais passional — e é o que o público muitas vezes gosta.”

