A Fazenda 12: Luiza Ambiel é eliminada com 11% dos votos

Em mais uma votação recorde, Mateus Carrieri voltou da roça com 70% dos votos para continuar no jogo

Reprodução/Record Luiza Ambiel teve a maior rejeição do público para continuar em A Fazenda 12



Após uma semana marcada por polêmicas, Luiza Ambiel foi eliminada de A Fazenda 12 na noite de quinta-feira (23). A ex-banheira do Gugu recebeu apenas 11,01% dos votos do público para permanecer na casa, perdendo para MC Mirella, que teve 18,62%, e Mateus Carrieri, com surpreendentes 70,37% dos votos para permanecer no jogo. Mirella foi a primeira peoa a retornar para a sede e, na decisão final de quem continuaria, Marcos Mion anunciou: “Fim de espera, tá na hora de vocês conhecerem o destino que o público escolheu. Quem volta pra sede e continua no jogo é você, Mateus”, disse.

O retorno de Carrieri para a sede foi bastante celebrado por Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Mariano e Jake Oliveira. Já Mirella, Victória Villarim, Juliano Ceglia e Biel ficaram incomodados com a “festa” que os colegas deram pro peão e lamentaram a saída da aliada Ambiel. A última roça bateu recorde de votações novamente: quase 800 milhões de votos foram registrados para decidir quem sairia do reality show nesta semana.

