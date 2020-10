A Fazenda 12: Carol Narizinho é eliminada e Biel volta da 3ª roça

Como sempre, noite terminou em confusão e Luiza Ambiel virou inimiga número 1 da casa

Carol Narizinho foi a quinta eliminada de A Fazenda 12. Em mais uma noite de votação recorde na roça, a ex-panicat foi a menos votada pelo público para permanecer na casa (29,51%), perdendo para Biel (33,01%) e Tays Reys (37,47%). O funkeiro surpreendeu ao retornar de sua terceira roça e pode indicar favoritismo para chegar à grande final do reality show. Enquanto ele estava com Mion, o fazendeiro Mariano, apostando na saída do oponente, não poupou em falar umas verdades sobre Biel. Como o primeiro a retornar à sede, Luiza Ambiel já puxou o cantor para contar tudo o que rolou na ausência. A fofoca, é claro, gerou mais tretas na casa.

A fofoca

Chegando na sede, Biel foi direto pro quarto arrumar suas coisas de volta e Luiza Ambiel não demorou a ir atrás para contar o esculacho de Mariano pelas costas do funkeiro. “[Ele] falou que você não é homem, que você não aprendeu, fez coisa feia demais lá fora. Falou horrores de você. Desceu o pau. Falou que se fosse na cidade dele você ia apanhar de pau mole. Que você é moleque, não tem humildade”, revelou a ex-banheira do Gugu.

Furioso, o funkeiro foi atrás de Mariano para tirar satisfação. O PlayPlus, streaming da TV Record, não mostrou a discussão entre os dois, salvando mais uma vez momentos polêmicos para a edição ao vivo. Mas Jojo Todynho e Jake relataram a discussão para os demais, que teve frases como “eu sei o que você falou” e “pega um [pau] ali fora e vem pra cima” disparadas por Biel.

A fofoqueira

Foi só Biel deixar o quarto para ir atrás de Mariano, que Stéfani Bays pistolou com Luiza Ambiel. “Fazer fofoca não é posicionamento”, respondeu Sté a um comentário de Victória Villarim. Luiza sentiu a cutucada e retrucou: “Eu não fiz fofoca. Eu fiz o quê? Você quer aparecer no jogo em cima de mim?”. Stéfany perdeu a paciência e debochou: “Não é fofoca isso que você fez? Imagina se não fosse”. Luiza ficou brava e deixou quieto. Mas Sté, Victoria e Jojo comentaram que com Luiza Ambiel não passarão do “bom dia, boa tarde, boa noite”.