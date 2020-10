Leo Dias: Familiares avaliam aliados e rivais de peões em A Fazenda 12

Parentes de Biel, MC Mirella e Luiza Ambiel participaram do Tô na Pan nesta quinta-feira (8)

Reprodução/Record Irmã de Biel defendeu atitudes do peão em A Fazenda 12



O Tô na Pan desta quinta-feira (8) recebeu os familiares de MC Mirella, Biel e Luiza Ambiel para avaliar o desempenho dos jogadores em A Fazenda 12. Em bate-papo com Leo Dias e Ligia Mendes, Antônio Octávio, pai da funkeira, afirmou que Lidi está entre as principais rivais da filha. “A Mirella sempre foi muito observadora e pela conduta dela, está tendo bastante cuidado para não causar nenhuma treta mais forte com alguém”, defendeu Octávio.

Lidi Lisboa também foi apontada como desafeto de Luiza Ambiel. Para Wendel Castro, que é amigo e cuida das redes sociais da peoa aqui fora, a reação de Lidi quando Luiza venceu a prova do fazendeiro desta semana deixou claro que elas não estão na mesma página. “Por mais que tenha atritos na casa, a Luiza tem o apoio das meninas e isso irrita a Lidi, que não está gostando dessa união das mulheres. Por isso ela está tentando tretar com a Luiza e Mirella.”

Irmã de Biel, Giovanna defendeu as atitudes dele na sede ao afirmar que ele está sendo verdadeiro. “As pessoas pediram muito para ver o Biel sem filtro, e ele é isso aí mesmo. A boca dele não tem filtro nem papas na língua. Uma qualidade é que ele é completamente verdadeiro, ele não segura, talvez isso seja um defeito também”, avaliou. Giovanna também disse quem é a grande rival do funkeiro em A Fazenda. “Podemos dizer sim que a Jojo é a grande inimiga do Biel. Achávamos que eles iam ficar amigos porque tinham o mesmo empresário, mas fomos surpreendidos.”

