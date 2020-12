‘A Fazenda 12’: clima esquenta entre Jakelyne e Mateus após a formação da roça

A peoa ficou incomodada por ter sido indicada pelo fazendeiro da semana e decidiu tirar satisfação

Reprodução/Record Mateus Carrieri indicou Jakelyne para a roça e ela não gostou



Como de costume, o clima esquentou em “A Fazenda 12” após a formação da roça que aconteceu na noite de terça-feira, 1. Desta vez, o desentendimento foi entre Jakelyne e Mateus e o motivo da briga é que o ator, fazendeiro da semana, indicou a miss para a roça e não Lidi, um dos seus principais desafetos na casa. Na hora de justificar o voto, o peão disse que Jake já tinha votado nele mais de uma vez para não se um alvo da roça. Durante a discussão que aconteceu após o programa ao vivo, a peoa decidiu jogar na cara de Mateus que ele a vetou em uma dinâmica da “Hora do Faro” para selar a paz com a Stéfani, com quem tinha tido uma briga feia na cozinha.

“Coloquei o seu na reta em uma atividade do Faro, não levei você para a roça”, falou o fazendeiro. “Nós estamos conversando, não precisa gritar não”, disse a miss. “Se você me pedir para parar de gritar de novo, sendo que não estou gritando, eu vou encerrar a conversa”, rebateu Mateus. “Não estou chateada por você ter me mandado [para a roça], são seus argumentos, mas acho que você cuspiu para cima e caiu na cara porque semana passada você criticou a Lidi por fazer a mesma coisa”, finalizou Jake, que disputa a prova do fazendeiro nesta quarta-feira, 2, com Jojo Todynho e Lidi. Mateus falou que se ela ganhar o chapéu, pode mandar ele para a roça na semana que vem e a peoa, que já conquistou o chapéu três vezes, disse que fará isso com prazer.