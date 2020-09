Fogo no feno e creme na cara: Votação da roça termina em treta na Fazenda 12

Biel, Juliano Ceglia, Rodrigo Moraes e Raissa Barbosa foram para a roça, mas ex-vice Miss Bumbum novamente foi tirar satisfação com os rivais e acabou sobrando até para Cartolouco

Reprodução/YouTube Cartolouco ficou com a cara ensopada de creme hidratante após ataque de fúria de Raissa Barbosa



Mais uma formação de roça em Fazenda 12 terminou em treta entre os peões. Biel, Juliano Ceglia, Rodrigo Moraes e Raissa Barbosa foram parar na berlinda na noite de terça-feira (29), com a ex-vice Miss Bumbum novamente sendo a pessoa mais votada da casa. Rodrigão foi indicado pela fazendeira Carol Narizinho. Raissa puxou Biel para a roça, conforme o regulamento do reality show. Já Cartolouco sobrou no “resta um”, mas foi “trocado” por Juliano após Lipe salvá-lo com a chama verde. Hoje acontece a prova do fazendeiro, e Raissa já está fora da disputa, pois foi vetada por Juliano.

Indignada com a situação, Raissa novamente perdeu o controle de sua raiva. Enquanto a amiga Jojo Todynho desabafou “socando” objetos na cozinha e depois foi para o quarto tentar se acalmar, Raissa, na sala, pegou um pote de creme hidratante e disparou contra os rivais Biel, Ceglia e Cartalouco, que teve a cara ensopada com o produto. Mirella e outras meninas foram acudir Raissa, que chorou de raiva.

