A Fazenda 12: Equipe de Tays Reis pede recontagem da prova do fazendeiro

Resultado foi contestado pelos telespectadores que afirmam que a cantora foi a grande vencedora da noite com 550 pontos; Na contagem oficial da Record, ela ficou com 450

Reprodução/Record Jakelyne Oliveira levou a melhor na última chance e terminou a prova com 500 pontos e se livrou da roça



Após Marcos Mion anular o poder da chama vermelha de Victória Villarim, mudando a formação da roça, mais um acontecimento promete alterar os rumos de A Fazenda 12. Jakelyne Oliveira, Lipe Ribeiro e Tays Reis participaram da prova do Fazendeiro na quinta-feira, 28, para definir quem seria o líder da semana e quem se livraria da Roça com Victória. Jake levou a melhor na última chance e terminou a prova com 500 pontos e se livrou da roça. O resultado, porém, foi contestado pelos telespectadores, que afirmam que Tays foi a grande vencedora da noite com 550 pontos.

Na contagem oficial da Record, a cantora ficou com 450, 100 pontos a menos do que o calculado pelo público. “Segundo meus cálculos, TAYS GANHOU! O placar final foi Tays com 550, Jake com 500 e Lipe com 300. Eu escrevi tudo que aconteceu na prova aqui e acredito que o erro da produção foi não calcular os 100 pontos que a Tays ROUBOU do Lipe”, explicou uma usuária do Twitter. A equipe da vingadora afirmou nesta quinta-feira, 29, que já entrou em contato com a produção para que os pontos sejam recontados.

Não torço pra Tays/Taís, mas a contagem de pontos está errada: Thays: 100+100+150-100+50+150+100 = 550 Lipe: 50+100-100-50+150+50+100 = 300 Jake: 150+300-100+150 = 500 REFAÇAM A PROVA#AFazenda12 #provadofazedeiro — Projeto de Luiza 70%💥🐇👸🏾 (@anythething) October 29, 2020

“Já estamos cientes e entramos em contato com a produção. Vamos aguardar um pronunciamento oficial sobre a revisão da #ProvaDoFazendeiro”, escreveram na página oficial da Tays. Na prova, o percurso contava com a sorte e a habilidade de acertar a caçapa. Em quatro rodadas, os participantes precisavam acertar bolas em buracos de 50, 100 e 150 pontos, além de tirar cartas que davam comandos como tirar pontos, jogar duas vezes e etc. O peão com mais pontos viraria o Fazendeiro. A Jovem Pan aguarda posicionamento da Record.